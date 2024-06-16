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リモージュ アンティークカップ2個セット
商品番号 Y39906702925
商品名

リモージュ アンティークカップ2個セット
ブランド名 リモージュ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)15年ほど前にヨーロッパで買ったリモージュのアンティークのカップ\u0026ソーサーです。長年使うことなく食器棚の中に入れておりましたが断捨離のため出品いたします。繊細な手書きの模様と金使いでとても上品で貴重なお品です。アンティークですので(やや傷や汚れあり)としましたが傷はありません。洗っても取れない7ミリ程度の色が付いている箇所がカップの内側にあります。写真の丸で囲っているところをご確認ください。大切にしてくださる方にお取り引きをお願い致します。
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