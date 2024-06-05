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- savignac マグカップ(限定品) 2個セット レイモン.サヴィニャック
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商品詳細
直径…9cm高さ…8cm容量…300ml(満量)マグカップスープカップサヴィニャックマグカップ限定品フランスを代表するポスター作家、レイモン.サヴィニャックのイラストのマグカップです。スープカップにもよいサイズです。『清潔な街キャンペーン1975』『ドップ.きれいな子供の日1953』数回使用して食器棚に保管していました。中古品ですのでご理解頂ける方よろしくお願い致します。箱はありません。リサイクル資材での梱包で発送予定です。#レイモン.サヴィニャック#サヴィニャック#マグカップ限定品
http://narcologia.ru/goods/procurement980033.html
http://narcologia.ru/goods/competitive973381.html
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