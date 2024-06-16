GMGK139○Rybo / リボ バランスチェア ピンク 北欧 ノルウ

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商品詳細
GMGK139○Rybo/リボバランスチェアピンク北欧ノルウェーバランスイージーバランスチェアイージーブナ材約4.5万□□商品説明□□Ryboバランスイージーチェア約:実寸サイズ（mm）画像参照※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Bランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
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