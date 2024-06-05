スツール 収納スツール Sofco（ソフコ） ファブリック ダークグレー

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※重要※★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品説明★丸いフォルムが印象的なスツール『Sofco（ソフコ）』は、「座る」と「収納する」のどちらも兼ね備えたデザイン座面を外すと中が収納スペースになっており、お部屋の片付けに大活躍！ちょっとした休憩や長時間座る時もゆったりとくつろげるふかふかの座面と心地のいい肌触り足に向けて細くなるフォルムで足がぶつからずに座ることができます側面の素材がファブリックと合成皮革（PU）の2パターンがあり、色味はファブリックがブルー・グレー・ダークグレー、合成皮革（PU）はブルー・ブラウン・グリーンがありますこちらの商品は、ファブリック・ダークグレーになります★商品詳細★サイズ：幅36×奥行き36×高さ50cm材質本体：合成皮革（PU）、ファブリック（ポリエステル）、ABS樹脂座部：合成皮革（PU）、ファブリック（ポリエステル）、ウレタンフォーム耐荷重：90kg製品重量：ファブリック：約3kg備考：完成品♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#スツール商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑■送料＊発送に関して■発送は4〜7日とさせて頂いております。北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。スツール収納付きスツールお洒落オシャレおしゃれカワイイかわいい可愛い椅子イススツール収納付き丸ラウンド収納ボックス腰掛け収納BOX収納ボックスおもちゃ箱玄関リビングチェアチェアーアンティーク風ビンテージ風収納スツールスリムコンパクト腰掛け収納家具小物入れブルーブラウングレーグリーン無印良品ニトリIKEAイケアフランフランお探しの方にも