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天然木　テーブル
商品番号 D72083855630
商品名

天然木　テーブル
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。天然木　テーブルとなります。高さ　38cm横幅　110cm奥行　60cm小傷はございますが、まだ艶もあり綺麗です。宜しくお願い致します。天然木ツキ板テーブル応接台センターテーブルコーヒーテーブルサイドテーブル座卓
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