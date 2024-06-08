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- 時代 加賀九谷 銘々皿 三枚 11.5cm
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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。古い皿です。貫入有ります。サイズ直径11.5cm高さ2.5cm付属品は有りません。
http://narcologia.ru/goods/seamless171429.html
http://narcologia.ru/goods/assessor603803.html
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