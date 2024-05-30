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GMGN372B○英国 西洋 アンティーク ダイニングチェア 椅子 ヴィンテージ
商品番号 C94112519007
商品名

GMGN372B○英国 西洋 アンティーク ダイニングチェア 椅子 ヴィンテージ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 8,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMGN372B○英国西洋アンティークダイニングチェア椅子ヴィンテージ彫刻木製レトロクラシックオールド□□商品説明□□英国アンティークダイニングチェア。背面の彫刻が目を惹く逸品。インテリアのプラスになる華やかを持ち合わせております。約:実寸サイズ（mm）w500×d610×h950×sh460※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Bランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
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