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ihpaper 3人掛けペーパーベンチ 折りたたみ 省スペース
商品番号 T67789541828
商品名

ihpaper 3人掛けペーパーベンチ 折りたたみ 省スペース
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ihpaper3人掛けペーパーベンチになります。4年ほど使用したものになります。大きな傷などはありませんが、以下の難点があります。・（どうしても仕方ないのですが）紙のため上部にへこみがあります。・開きクセが多少ついています。・付属のゴムバンドが欠品しています。座布団はございます。詳細は、こちらをご確認ください。https://item.rakuten.co.jp/hint666/302808bn/?s-id=ph_pc_itemname
http://narcologia.ru/goods/recuperation889321.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle176666.html
http://narcologia.ru/goods/revamp722322.html
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