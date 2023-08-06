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【名品】宮内庁御用達 美術有田焼 深川製磁 ワインカップ揃(ペア)
商品番号 H85926553088
商品名

【名品】宮内庁御用達 美術有田焼 深川製磁 ワインカップ揃(ペア)
ブランド名 深川製磁
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「希少」「名工」「和テイスト」《宮内庁御用達美術有田焼「深川製磁」ワインカップ揃(ペア)》(株)深川製磁は、1894年佐賀県有田町に、深川忠次により設立されました。その後、パリ万博の名誉を経て、1910年宮内庁御用達を拝命した有田焼の名工房です。このカップ揃は、古今和歌集の『六歌仙』を愛らしいデザイン絵付された白磁器です。[商品詳細]〈商品名〉『六歌仙』ワインカップペア〈カラー〉白磁+差し五彩色〈素材〉陶磁器(セラミック)〈サイズ〉本体:直径約3.7cm高さ約9.0cm　　　　　木箱:縦•横約11.5cm高さ約6.3cm〈付属品〉共木箱(箱蓋に少し反りあり)　　　　　百年庵メッセージカード⭐️写真は、素材が光沢セラミックのため、光彩の具合により、反射や映り込みがあります。予めご了承ください。写真8〜9枚目は、ホームサイトより⭐️購入後、未使用保管のため、クリアで綺麗ですが、経年ため、見落としもあるかと存じます。⭐️ご購入に際しては、上記状態を含め、この旨ご了承の上でお願い致します。⭐️整理中につき、ご返品はご容赦ください。ボーン•チャイナ白磁器百年庵カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、ワイングラス2023.08.06〜
http://narcologia.ru/goods/ramshackle582766.html
http://narcologia.ru/goods/injure250567.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate851248.html

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