有田焼 山徳窯　飾り皿 絵皿 大皿 30.5cm 丸皿 和食器 和皿



2023年最新】有田焼 山徳窯 大皿の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】有田焼 山徳窯 大皿の人気アイテム - メルカリ



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有田焼飾り大絵皿 まばゆい黄金に描かれた椿 - JTOPIA 有田焼飾り大絵皿 まばゆい黄金に描かれた椿 - JTOPIA

【商品説明】有田焼山徳窯 大皿1枚です。祖母が保管していたお品です（長期保管品）かなり昔のものかもしれません。ネットで探しても見つからなかった為、現在はレアなお品かと思います。未使用か、使用していたとしても1〜2回程度かと思います。保管時にできたような微かなスレ傷などはあるかもしれませんが、金彩がとれている箇所なども見当たらず綺麗な状態かと思われます。重量は約1,291gもあり、とても重厚感があります。大胆で華やかな花絵や、お皿の淵の細かなデザインや金彩からも高級感漂う和皿です。職人が手描きで描かれた絵柄だと目で見て明確に分かります。お皿の表面は艶感があり、キラキラと輝いて見えます。用途としては、飾り皿としては勿論刺身盛り合わせやお寿司、天ぷらや揚げ物などの日本料理の盛り皿として。中華な雰囲気もあるので、餃子や春巻きなど中華料理の盛り皿としても、お料理が映えて素敵かと思います。または、和紙を敷いて、和菓子などを置く菓子皿としても◎これから年末にかけて、家族や仲間が集まる機会が増えた時など、こちらの和皿は重宝するでしょう。高級感もあるので、年末年始にはおせち料理を盛ったりしても特別感を醸し出してくれそうです^^【サイズ】直径：約30.5cm高さ：約4.5cm重量：約1,291g※他にも食器類などを出品しております！是非、出品ページをご覧下さい♪今後も出品予定です！※余儀なく出品を停止する場合があります。お早めにご検討下さい。※あくまでも素人の自宅保管となりますため、完璧な品や新品を求める方は、購入をお控え下さい。尚、返品は一切受け付けていないため、ご理解の上購入していただきますよう、よろしくお願い致します。ビンテージ/陶器/アンティーク/おしゃれ/骨董/飾り皿/刺身盛り/盛り皿/竹/花皿/中華/中華皿/中華食器/アジアン/和風/彫花文/会食/パーティー/普段使い/おうちごはん/料亭/会席料理/懐石料理/植物/時代物/和食器/日本製/和皿/昭和レトロ/レトロ/キッチン雑貨/食器/器/丸皿