春秋戦国秦漢青銅編鐘 工芸品 美術品 置物

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ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです縦約7.8cm横約5.4cm高さ約13.6cmです重さは280gほどです《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。