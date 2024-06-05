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おもちゃ収納 小物入れ カラフル 絵本棚
商品番号 B61567746602
商品名

おもちゃ収納 小物入れ カラフル 絵本棚
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横86×高さ80×幅2822年10月頃に購入したものなので、物の状態はとてもキレイです！ボックスに落書きあり簡易アルコール消毒してのお渡し送料負担でお願い致します。お近くで取りに来てくれる方は、(送料なし)5000円でお譲りします。
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