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たち吉　 橘吉　京唐草柄　カップ\u0026ソーサー　5客セット
商品番号 S71512684569
商品名

たち吉　 橘吉　京唐草柄　カップ\u0026ソーサー　5客セット
ブランド名 たち吉
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家のほぼ未使用の長期保管品で、欠け等はありませんが、素人による保管品、中古品とご理解いただき、ご検討をお願い致します⭐︎サイズカップ…口径約6センチ　高さ約6センチソーサー…直径約14.5センチ　（素人の採寸となりますので、誤差等お許しください）細かくチェックをしておりますが、目立たない小傷や擦れなどの見落としがあるかもしれませんので、細かい事が気になる方、新品をご希望の方はご購入をお控えいただくようお願い致します。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください♪
http://narcologia.ru/goods/Stanford288773.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation69321.html
http://narcologia.ru/goods/reboot299436.html

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たち吉　 橘吉　京唐草柄　カップ\u0026ソーサー　5客セット
＊【新品未使用】たち吉　橘吉　お茶呑茶碗　湯呑み　７客　茶器　京唐草　からくさ

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