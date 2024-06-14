たち吉　 橘吉　京唐草柄　カップ\u0026ソーサー　5客セット

実家のほぼ未使用の長期保管品で、欠け等はありませんが、素人による保管品、中古品とご理解いただき、ご検討をお願い致します⭐︎サイズカップ…口径約6センチ 高さ約6センチソーサー…直径約14.5センチ （素人の採寸となりますので、誤差等お許しください）細かくチェックをしておりますが、目立たない小傷や擦れなどの見落としがあるかもしれませんので、細かい事が気になる方、新品をご希望の方はご購入をお控えいただくようお願い致します。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください♪



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