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彫刻香炉
商品番号 G79016208200
商品名

彫刻香炉
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

象牙風　三ッ足　彫刻香炉です。獅子蓋の精密な細工です。中国美術ですが、本作品は象牙ではありません。高さ　29センチくらい幅　　28センチくらい奥行き　14センチくらい
http://narcologia.ru/goods/parenthesis763744.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic650537.html
http://narcologia.ru/goods/approximate671220.html
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