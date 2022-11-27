FK SOFA 3人掛け

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商品詳細
TRUCKFURNITUREトラックファニチャー 3人描け ソファー エフケーFKソファー 3-SEATERF-21グリーン コーデュロイペット タバコ なし常に、座面にはブランケットをかけて使用していました。5年前に購入値下げ不可よろしくお願い致します。テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風
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