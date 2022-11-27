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FK SOFA 3人掛け
商品番号 T79184880863
商品名

FK SOFA 3人掛け
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 107,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TRUCKFURNITUREトラックファニチャー　3人描け　ソファー　エフケーFKソファー　3-SEATERF-21グリーン　コーデュロイペット　タバコ　なし常に、座面にはブランケットをかけて使用していました。5年前に購入値下げ不可よろしくお願い致します。テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風
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