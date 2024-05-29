二段ベッド 子供大人用ベッド耐震 頑丈ベッドロータイプ 木製 すのこパイン材

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【おススメポイント】1.【シンプルなデザイン】高品質な天然パインを使用した頑丈な四方の柱と耐久性の高い積層合板使用したベッド本体、強パイン材の木目や色合いが美しく、自然な温かみがあるのが特徴です。二段ベッドとしてだけでなく、インテリアとしてもお部屋を素敵に演出します。2.【アレンジ可能の上下分割構造】二段ベッドからシングルベッドに変更することができます。3.【サイドガード付き】就寝時の落下を防ぐ寝返りガードの高さは26cm。夜通し快適な睡眠を安心して楽しめます。4.【子供でも安心して使える安全設計】梯子の足をかける部分とフレームの面をフラットに合わせることで、お子さんが上り下りの際につまずきにくいようなデザインをしています。5.【優れた通気性】通気性に優れたすのこを使用しているので、汗や湿気を逃す。6.【ベッド下は収納スペースにも】使用する際は、ベッド下を収納スペースとして有効活用できる。7.【子供でも安心して使える安全設計】梯子の足をかける部分と、フレームの面をフラットに合わせることで、お子さんが上り下りの際につまずきにくいようなデザインをしています。8.【頑丈な厚さ】強化された15mmの床板を採用し、他の商品よりも頑丈です。体重を均等に分散し、適切なサポートを提供します。厚みのある床板によって、安定した快適な睡眠を実現できます。