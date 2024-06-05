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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器...皿/プレートカラー...ホワイト素材...陶磁器(セラミック)∅径…27.8㌢深さ…4.2㌢3年前に購入。使い勝手の良い大きさで、ランチプレートにも大活躍しました。味わいのある落ち着いたデザインです。和皿がお好きな方に届くと幸いです！
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