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大皿 橘吉(窯元)
商品番号 E37975753033
商品名

大皿 橘吉(窯元)
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,843 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器...皿/プレートカラー...ホワイト素材...陶磁器(セラミック)∅径…27.8㌢深さ…4.2㌢3年前に購入。使い勝手の良い大きさで、ランチプレートにも大活躍しました。味わいのある落ち着いたデザインです。和皿がお好きな方に届くと幸いです！
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