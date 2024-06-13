ナルミBONE CHINAHallmarkテディベアカップ\u0026ソーサー２客セット

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NARUMIBONECHINAHallmarkテディベアのカップ\u0026ソーサー2客セットになります。現在は販売しておらずレアな商品だと思います。NARUMIBONECHINAがお好きな方、コレクターの方は是非。テディベアの絵柄が非常に可愛らしいです。素人管理ですので神経質な方はご遠慮下さい。中古品ですのでわずかな金箔のはげや底面にわずかな黒ずみがあり、少し使用感が有ります。箱はありません。サイズカップ口径：約6.7cm高さ：約6.9cmソーサー直径：約14.4cm※状態はあくまでも主観になりますので完品希望の方・神経質な方の購入はお控え下さい。当方専門知識がないお品もありますので、良く写真を御覧になって判断宜しくお願い致します。＊注意事項＊長期保管品ですので汚れやキズはご了承下さい。モニターや撮影方法によって現物と画像の傷や色の見え方に差がある場合がございます。説明文は主観に基づいて作成しておりますので、店舗販売のような完品の商品を望んでいる方や、神経質な方の購入はご遠慮ください。熊くまクマ