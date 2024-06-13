emeco エメコ【111Navy ネイビーチェア】ホワイト　限定品

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⭐︎⭐︎ご覧頂きありがとうございます⭐︎⭐︎エメコ社 ネイビーチェアの出品になります♪【メーカー】emeco社 エメコ【商品名】111ネイビーチェアコカコーラ コラボ品【商品状態】比較的綺麗で、しっかりと使用できます♪中古品の為、ご理解の上ご購入お願い致しますm(._.)m【付属品】本体のみ【その他】送料込みペット 喫煙者はいません⭐︎商品は防水梱包後に発送致します。EMECO社とコカコーラ社との共同開発された111本の再生ペットボトルを原材料としたプラスチックチェア。地球環境のために、プラスチックボトルを再利用するすばらしい試み約111本のプラスチックボトルをリサイクルして、1脚の椅子が生まれました。あなたの飲み終えたボトルが、特別な1本になるのです。1944年にアメリカ合衆国海軍の潜水艦と船で使用する為生産されたオリジナルNAVYCHAIRの優れたデザインを現代にマッチさせた話題のデザインです。