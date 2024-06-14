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刀剣乱舞　小狐丸　1/8スケールフィギュア
商品番号 V87980489177
商品名

刀剣乱舞　小狐丸　1/8スケールフィギュア
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刀剣乱舞　小狐丸の1/8スケールフィギュアです。未開封のまま飾っておりました。箱には目立つ傷や日焼けなどはございませんが、擦れや僅かな日焼けなどはあります。素人保管ですので、箱まで完璧を求められる方は、購入ご遠慮下さい。
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