アンティーク　藤　ラタンソファ

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商品詳細
ヴィンテージ、アンティーク商品の為、傷、汚れ、使用感がありますがこの雰囲気が時を重ね素晴らしい味を出しています。軽量なのにとても丈夫で、女性でも移動がとても簡単ですビンテージ古家具ナチュラル天然素材籐ラタンフレーム幅111奥行64高さ75
http://narcologia.ru/goods/approximate222420.html
http://narcologia.ru/goods/rouge560810.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual746746.html
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