掛け書 壁掛け 書道 欄間額 額装 アンティーク 古美術 書 和

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商品詳細
昔、祖父が古物商で購入した掛け書です。作者や文字など不明です。古い物ですので、ヤケやシミなどございます。経年品にご理解頂ける方のみ、よろしくお願い致します。神経質な方は、ご購入をお控えください。ガラスなし横幅約123㎝高さ約48㎝奥行約3㎝
http://narcologia.ru/goods/Taipei288071.html
http://narcologia.ru/goods/providence77594.html
http://narcologia.ru/goods/conception540957.html
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