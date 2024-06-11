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新品　キャンドルスタンド　ハープ　アンティーク調
商品番号 Q59982408817
商品名

新品　キャンドルスタンド　ハープ　アンティーク調
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,012 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハープの形のキャンドルスタンドです。サイズ…約高さ25.5x横15x縦9.5cm　　　　キャンドル部分　直径7.5cmキャンドルも欲しい方は、お問い合わせください。アンティーク調ですので塗りムラやカスレがございますので、ご承知おきくださいませ。輸入雑貨インテリア雑貨海外インテリアお洒落インテリアアンティーク雑貨クラシックインテリアインテリア小物インテリアデコレーションホームデコレーションディスプレイ雑貨　キャンドル　キャンドルスタンド　キャンドルホルダー　インテリア　灯明　燭台
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