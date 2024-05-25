液タブ HUION KAMVAS pro13 液晶ペンタブレット

●液タブHUIONKAMVASpro13液晶ペンタブレット定価:￥26,249●内容物写真に載っているものが全てとなります。液晶スクリーンはフィルムを貼っています。●製品サイズ‎388x219x11mm●重量：910g●画面サイズ：13.3インチ●作業領域：293.76x165.24mm●解像度：1920×1080●アスペクト比：16:9●筆圧検知：8192レベル●動作確認済み●即購入可○細かな点が気になる方、美品をお求めの方はご遠慮ください。#HUION#KAMVASpro13#液晶ペンタブレット#デジタル絵



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