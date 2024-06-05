【美品】有田焼 愛信窯 プラ蓋付き小鉢揃 絵違い 5個セット 箱付

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ご覧頂きありがとうございます☘️●アイテム有田焼アリタARITAYAKI陶芸陶器歴史伝統職人花フラワーFlowerおもてなし和食日本料理昭和レトロ小鉢中鉢煮物ふたフタレア漬物椿紅葉梅菊蔓赤絵絵付小料理惣菜●サイズ直径12cm口径9cm高さ5.8cm※素人採寸の為多少の誤差があるかもしれませんのでご理解ください。●カラー白ホワイトwhite青ブルーblue紺ネイビーnavy赤レッドred緑グリーンgreen金ゴールドgold黄色イエローyellowほか●状態はキズ、汚れは目立つものは肉眼ではありません。●自宅保管で、検品は致しておりますが、細かい部分の見落としが有るかもわかりませんので多少は御了承下さいませ。●神経質・完品をお求めの方は申し訳御座いませんがご購入をお控え下さいませ●箱ありお箱はございませんが、きちんと梱包して、お届けいたします。自宅保管ですので、写真をご覧になって、ご了承いただけましたらお買い上げくださいませ。お花など小道具は撮影のためのものですので付属致しません。大手リサイクルショップor質屋にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご検討よろしくお願いいたします。なおご不明な点がありましたらコメントよろしくお願いいたします。管理番号J3