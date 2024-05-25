LINDELL AUDIO 506Power API500シャーシ 6スロット

LINDELLAUDIO(リンデルオーディオ)506PowerMkIIAPI500シリーズ用シャーシ6スロット2021年10月に新品購入最近まで使用しておりました。新しいシャーシを買ったので出品します。■付属品・専用PSU・PSU接続用ケーブル・電源コード・持ち運び用ソフトケース商品の外観は写真にてご確認下さい。中古品になりますのでご理解いただける方宜しくお願い致します。



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