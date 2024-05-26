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【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/74B122
商品番号 E66874111370
商品名

【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/74B122
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

サイズ:90mm*80mm*81mm重さ約：409g【クリスタルクォーツ（白水晶）】無色透明の水晶。世界中で最も知られ、その効果は万能とされ、水晶といわれると一般にイメージするベーシックな水晶です。その透きとおった姿を見ているだけで、すがすがしい気持ちにさせてくれそうです。あらゆる水晶の中でも基本となりますので、そのパワーは強力かつオールマイティとされています。
http://narcologia.ru/goods/secretarial936316.html
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【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/74B122
入手困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セットブラジル産（さざれ、台付） 計1.06ｋｇ　K010-2 | パワーストーンショップinspiration　素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
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入荷困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セット（さざれ、器付） 1.09 ｋｇ　K010-4 | パワーストーンショップinspiration　 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
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入手困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セットブラジル産（さざれ、台付） 計1.06ｋｇ　K010-2 | パワーストーンショップinspiration　素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
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AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/51B25
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入荷困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セット（さざれ、器付） 計 1､009ｇ　K010-3 | パワーストーンショップinspiration　 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/74B122
AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/51B25
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/74B122
透明度抜群で自然が創り出した造形美！極上AAAAA☆広東省産 水晶原石クラスター☆最大幅約91ｍｍ☆約112.4グラム☆ブレスやお部屋や空間の浄化に最適な美しい極上水晶！
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/74B122
AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/51B25
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入荷困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セット（さざれ、器付） 計1140ｇ　K010-5 | パワーストーンショップinspiration　 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
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AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/51B25
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