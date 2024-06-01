ドラゴン　DRAGON　龍　白磁　オブジェ　置物　インテリア　日本　工芸　美術C

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陶器製ドラゴンのオブジェです。#gesundのドラゴン DRAGON 龍商品はこちら#gesundの動物商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ドラゴン DRAGON 龍 白磁 オブジェ 置物 インテリア 骨董 工芸品 龍 龍神 ヴィンテージ 美術品 アンティーク 九谷焼 有田焼 大倉陶園 和風 日式 陶器 小鹿田焼 清水焼 京焼 陶器 美濃焼 赤津焼 深川製 金銅仏像 現代アート 仏像 七宝焼 景泰藍 香合 龍紋 陶芸 ヨーロッパ 伝統工芸品 スウェーデンハンドメイド 北欧 おしゃれ 海岸風 モダン 工芸品 お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 756401173