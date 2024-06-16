リアドロ　2点セット

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商品詳細
リアドロの人形2点セットを出品致します。それぞれ花の部分に目立たない程度の欠けがありますが、精巧な作りで今にも動き出しそうです。バラ売りも承ります。#美術品#美術#陶芸#工芸#工芸品#珍品#インテリア#家具#アンティーク#趣味#コレクション#センス#オシャレ#アート#かわいい#花#シンプル#デザイン#癒し#幸せ
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