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リアドロ　2点セット
商品番号 F13202710006
商品名

リアドロ　2点セット
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 38,649 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リアドロの人形2点セットを出品致します。それぞれ花の部分に目立たない程度の欠けがありますが、精巧な作りで今にも動き出しそうです。バラ売りも承ります。#美術品#美術#陶芸#工芸#工芸品#珍品#インテリア#家具#アンティーク#趣味#コレクション#センス#オシャレ#アート#かわいい#花#シンプル#デザイン#癒し#幸せ
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