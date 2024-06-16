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大橋陶器　ヴィンテージ　6客セット　カップ\u0026ソーサー　コーヒーカップ
商品番号 A10799163496
商品名

大橋陶器　ヴィンテージ　6客セット　カップ\u0026ソーサー　コーヒーカップ
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古保管品です。汚れや剥げ、傷、ざらつき、色移り等々ございます。昭和レトロレトロ昭和アンティークヴィンテージ骨董品雑貨コレクションモダン古民家古道具ブロカントカフェインテリアインテリア雑貨ガーデニング蚤の市
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