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新品　バカラグラス　2020
商品番号 V66474485481
商品名

新品　バカラグラス　2020
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,852 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂き物ですが新品です新品　バカラグラス　2020箱に擦れが有ります中のリーフレットに少し歪み有ります上品なグラスなのでおすすめです。宜しくお願い致します。
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