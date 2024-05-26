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古伊万里　色絵　染錦　金襴手　小皿　２枚セット
商品番号 C45512439963
商品名

古伊万里　色絵　染錦　金襴手　小皿　２枚セット
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鯉は激流の滝をのぼり、やがては大きな龍に化身するという伝説から「立身出世」「成功」の意味があります。小さな鯉が３尾描かれた小皿です。白の余白もあり、少しずつ副菜を盛るのにちょうど良いサイズです。他にも祖父の代から集めている古い器出品しております。コメントお気軽に〜＾＾
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