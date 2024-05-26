古伊万里　色絵　染錦　金襴手　小皿　２枚セット



明治期 伊万里焼 錦手 金襴手 染錦 二重角富(角冨) 金彩 色絵 桃図 7.7寸皿 約24cm 煌びやかで豪華な絵付けの中皿2枚セット(深皿、和皿、和食器、七寸七分)(R-069862)



明治期 伊万里焼 錦手 金襴手 染錦 二重角富 金彩 色絵 桃図 5.8寸皿 約17.5cm 煌びやかで豪華な絵付けの深皿3枚セット(五寸八分、和皿、中皿、和食器)(R-061879)



明治期 伊万里焼 錦手 金襴手 染錦 二重角富(角冨) 金彩 色絵 桃図 草花文 8.3寸皿 約25cm 煌びやかで豪華な絵付けの大皿2枚セット(深皿、和皿、和食器、八寸三分)(R-062555)



古伊万里 金襴手 金唐草に花図 ５寸皿 ２枚セット



古伊万里 染錦 色絵金彩柘榴文 金蘭手窓絵 花紋様 中皿 冨貴長春 5枚-



伊万里金襴手唐花宝尽くし中皿 色絵 古伊万里や九谷焼、有田焼や骨董市 ...



明治期 伊万里焼 錦手 金襴手 染錦 二重角富 金彩 色絵 桃図 5.8寸皿 約17.5cm 煌びやかで豪華な絵付けの深皿3枚セット(五寸八分、和皿、中皿、和食器)(R-061880)



CB87 古伊万里 染錦花蝶文大鉢五客 金彩染付色絵金襴手 上手 向付和 ...



CB86 古伊万里 染錦花蝶文大鉢二客 金彩染付色絵金襴手 上手 向付和 ...



古伊万里 豆皿 まめ皿 小皿 染錦 輪花 色絵金彩 金襴手 梅 氷裂文 氷梅 ...



古伊万里 染錦 色絵金彩柘榴文 金蘭手窓絵 花紋様 中皿 冨貴長春 5枚-



古伊万里 金襴手 花に松竹梅の図 膾皿 ２客



賞美堂 其泉窯 染錦四方木甲草花文 中皿揃 5枚 輪花皿 色絵 金彩古 ...



古伊万里 豆皿 まめ皿 小皿 染錦 輪花 色絵金彩 金襴手 梅 氷裂文 氷梅文 氷裂梅文 丸紋 梅尽くし 季節の骨董 早春 春の訪れ かわいい骨董 日本の美 掌の骨董 コレクター アンティーク 幕末頃 用の美 暮らしの骨董 吉祥文様【BA24】



CB87 古伊万里 染錦花蝶文大鉢五客 金彩染付色絵金襴手 上手 向付和 ...

鯉は激流の滝をのぼり、やがては大きな龍に化身するという伝説から「立身出世」「成功」の意味があります。小さな鯉が３尾描かれた小皿です。白の余白もあり、少しずつ副菜を盛るのにちょうど良いサイズです。他にも祖父の代から集めている古い器出品しております。コメントお気軽に〜＾＾