『正規品』フィンユールNo.53 キタニ(kitani)製FJ-01

10数年前に購入し、ほぼオブジェとして置いていた美品です。素材はサクラ、生地はケアロップ社のBlans01-141にて一昨年張替ました。既にキタニではライセンス契約が切れて製作ができない希少品となります。大切に使って頂ける方にご購入して欲しいと願ってます。W53D79H37



フィン・ユールの名作 【FJ-01 (No.53)】キタニファイナルフェアの ...



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FJ-01 Final model 限定販売のお知らせ ｜北欧名作家具のキタニ



【買取】キタニ(KITANI) フィン・ユールデザイン FJ-01のイージーチェアを買取ました。



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木の家におすすめの家具】フィン・ユールの名作 【FJ-01 (No.53)】をご ...



FJ-01 イージーチェア | プラスロゴバ（PLUS ROGOBA)



2023年最新】フィンユールの人気アイテム - メルカリ



イージーチェア. No53 | KAMADA



【木の家におすすめの家具】フィン・ユールの名作 【FJ-01 (No.53)】をご紹介



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