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『正規品』フィンユールNo.53 キタニ(kitani)製FJ-01
商品番号 F16502356308
商品名

『正規品』フィンユールNo.53 キタニ(kitani)製FJ-01
ブランド名 キタニ
特別価格 税込 139,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10数年前に購入し、ほぼオブジェとして置いていた美品です。素材はサクラ、生地はケアロップ社のBlans01-141にて一昨年張替ました。既にキタニではライセンス契約が切れて製作ができない希少品となります。大切に使って頂ける方にご購入して欲しいと願ってます。W53D79H37
http://narcologia.ru/goods/approximate295320.html
http://narcologia.ru/goods/stair670900.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming560792.html

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