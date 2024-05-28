花鳥小皿2枚　柿右衛門やクウネル、印判やよしざわ窯、香蘭社や染付、イゲ皿好きに

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キ１５ グレージュ 西洋八角皿 中 - 益子焼の小さな窯元「よしざわ窯 ... キ１５ グレージュ 西洋八角皿 中 - 益子焼の小さな窯元「よしざわ窯 ...



赤呉須花鳥 小皿 赤呉須花鳥 小皿



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染錦小花文 銘々皿 染錦小花文 銘々皿

色絵が可愛いらしい伊万里焼の小皿セットです竹垣の向こうには菊の花が咲き、その花の周りには鳥や蝶が楽しそうにとびまわっている文様が描かれています＊サイズ＊約12×12×2.5㎝パーティの取り皿や、おかずやお菓子などをのせて菓子皿など普段使いにも良さそうです豆皿や膾皿をお集めの方にも..✔古い物なので汚れや傷、釜傷や色すれ・欠け、埃跡などありますこういった骨董品や古物、古道具にご理解のある方のみご購入下さい✔︎こちらは2枚セットです枚数追加も可能ですのでご購入前お気軽にお問い合わせ下さいませ^^工芸品や民芸品、古九谷や伊万里焼、錦手や染錦、金襴手や赤絵、九谷焼安南焼や古伊万里、益子焼や瀬戸焼、波佐見焼や美濃焼、京焼や清水焼、小石原焼や有田焼、古美術品アラビアやWEDGWOODウェッジウッド、MEISSENマイセンや景徳鎮輪島塗の漆椀等の漆器源右衛門や今右衛門、正木春蔵さん変形皿や平皿、角皿や小皿、手塩皿や豆皿、大鉢や中鉢などの器がお好きな方やそば猪口・酒器や向付、賞美堂、幸楽窯や李朝、其泉などの器をお集めの方にも..天然生活やkunel、暮らしのおへそや暮らしの手帖、キナリノやBRUTUSブルータスをお読みの方claskaクラスカや中川政七商店、恵文社やidee、キャトルセゾンやオルネドフォイユ、倉敷意匠やTODAY'SSPECIAL、collexやかもしか道具店、maduやくるみの木、手紙舎などのショップなどやブロカントや蚤の市、安南焼松浦コータローさんや松浦ナオコさん、石井桃子さんや伊藤聡信さん、中町いずみさんの器やkatakataやcollex、かもしか道具店やmadu東屋やscope、イッタラやロールストランド甲斐みのりさんや夜長堂がお好きな方にもオススメです＊