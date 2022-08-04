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- イケア IKEA SKOGSTA スコグスタスツール, 30 cm ２個
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。イケア ＩＫＥＡ SKOGSTAスコグスタスツール,アカシア材, 30cm【新品・未開封】２個おしゃれな空間演出には欠かせない天然の無垢材スツール！〔サイズ〕最大荷重:100kgシートの直径:28cm幅:34cm奥行き:34cm高さ:30cmシートの高さ:30cmデザイナーMarcusArvonen〔素材〕アカシア無垢材,ワックス固定具:スチール,亜鉛メッキ送料負担のため、お値引きはご遠慮下さいm(__)m―――――#IKEA#イケア#スツール#スコグスタ#アカシア材#ポイント消化#北欧よろしくお願い致します。10
http://narcologia.ru/goods/revamp936422.html
http://narcologia.ru/goods/cotton882761.html
http://narcologia.ru/goods/capitation20008.html
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