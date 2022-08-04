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イケア　IKEA　SKOGSTA スコグスタスツール,  30 cm　２個
商品番号 S25728128356
商品名

イケア　IKEA　SKOGSTA スコグスタスツール,  30 cm　２個
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。イケア　ＩＫＥＡ　SKOGSTAスコグスタスツール,アカシア材, 30cm【新品・未開封】２個おしゃれな空間演出には欠かせない天然の無垢材スツール！〔サイズ〕最大荷重:100kgシートの直径:28cm幅:34cm奥行き:34cm高さ:30cmシートの高さ:30cmデザイナーMarcusArvonen〔素材〕アカシア無垢材,ワックス固定具:スチール,亜鉛メッキ送料負担のため、お値引きはご遠慮下さいm(__)m―――――#IKEA#イケア#スツール#スコグスタ#アカシア材#ポイント消化#北欧よろしくお願い致します。10
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