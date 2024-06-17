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- 【美品】neighborhood / INCENSE CHAMBER
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺︎商品名:NEIGHBORHOODBOOZECLTCEINCENSEお香立て品番:211AINH-AC01色:GREENneighborhood/ネイバー/ネイバーフッド店舗で購入し、自宅で1度使用したものになります。お香を1度焚いているので内側に焦げが見られます。状態については写真にてご確認をお願いします。表面には傷汚れ等ございません。外箱とインボイスを破棄してしまったため、お値下げしております。配送時はプチプチで割れないよう梱包します。#neighborhood#ネイバー#ネイバーフッド#チャンバー #お香たて #お香
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