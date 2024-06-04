ブリキ看板 コカコーラ ボトルキャップ アンティーク 雑貨 正規ライセンス品

「ブリキ看板”COKEBOTTLECAP”」COKE-BOTTLE-CAPコカコーラのボトルキャップ型のおしゃれなブリキ看板です！※コカ・コーラ正規ライセンス品■サイズ：約W45×H40cm■素材：メタル製お部屋やショップのインテリアとしてはもちろん、プレゼントにも最適です。商品は新品未使用ですが、若干小傷、色剥げ、歪みなどある場合がございます。ご了承の程お願いいたします。#ブリキ看板多数出品中#コカ・コーラグッズ多数出品中#アメリカン雑貨はコチラ15時までのご入金で即日発送いたします。テイスト...北欧、アンティーク、モダン、ナチュラル、レトロ、インダストリアル、西海岸・マリン風、カントリー風、アジアン主な素材...スチール壁飾りの種類...その他置物...ブリキ看板



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