全指向性＆コンデンサーマイクだから超高音質♪❤超便利❣クリップ式☆ピンマイク

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M-929-MY★新品未使用品♪❤★送料無料・迅速発送♪❤★コンデンサーマイクだから高音質❣★高感度・高ダイナミック・広い周波数応答・音質はプロフェッショナルレベル❣★多機種に対応♪❤★ポケットサイズだから持ち運びも超便利♪❤★クリップ式マイクだから胸ポケットやネクタイに付けやすい♪❤★ハンズフリーで使えて使い勝手＆利便性抜群♪❤★レコーディングなどのプロ録音はもちろんニコニコ動画・生放送・宅録・カラオケなどにも最適♪❤★スポンジも付属し室外でのノイズを軽減♪❤★スマホに繋げるだけで録音開始♪❤★初心者でも簡単に使いこなせる♪❤録音だけでなく会議・Volg・Youtube生放送など様々な用途で大活躍♪❤★★モデルチェンジなどにより稀にデザイン仕様などが変更となる場合がございます 【多機種対応＆持ち運びやすい】Apple/iPhone/iPad/iPod、Touch/SONY/LG/AndroidおよびWindowsSmartphone/PC/拡声器/録音機/カメラーなど機種。コンパクトサイズなので、ポケットに入れて携帯OK！持ち運びにも超便利♪クリップ式マイクなので、胸ポケットやネクタイに付けやすい！忙しい時でもクリップ式だからハンズフリーで、使い勝手＆利便性抜群♪【全指向性＆マイクアダプター付属】効率の良い全指向性マイクで、360度の方位からの音声を集音！付属のマイクアダプターと接続し、携帯電話/タブレットだけではなくPC/拡声器/録音機/カメラーなど機種にも対応！【電源不要＆高集音性】電源不要で、耐久性に優れたコンデンサーマイク。レコーディングなどのプロ録音はもちろん、ニコニコ動画や生放送、宅録、カラオケなどにも最適♪スポンジも付属。室外での使用時も風音をかなり軽減し、普通のイヤホンよりノイズを軽減！高集音性タイプで、残響音やノイズを拾うことなく正面を中心に集音します♪【多用途に大活躍】プラグ＆プレイで超簡単に接続OK♪高感度、高ダイナミック、広い周波数応答、音質はプロフェッショナルレベルに達します！スマホに繋げるだけで、録音開始。初心者でも簡単に使いこなせます♪録音だけではなく、会議・Volg・Youtube生放送など、様々な用途で大活躍！