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昭和レトロ　ナルミ　カップ\u0026ソーサー　6客セット
商品番号 T74240501097
商品名

昭和レトロ　ナルミ　カップ\u0026ソーサー　6客セット
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,667 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御閲覧ありがとうございます。お手数ですがプロフィール一読よろしくお願い致します。未使用品ですが自宅保管品。箱にはテープを剥がした跡、汚れ、劣化あります。箱は梱包用程度にお考え下さい。随分古い食器で自宅保管品につき完璧を求める方の購入はご遠慮下さい。神経質な方の購入はご遠慮下さい。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸
http://narcologia.ru/goods/diamond554158.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle452025.html
http://narcologia.ru/goods/procurement296433.html

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