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ガネーシャ像 開運
商品番号 N88397581472
商品名

ガネーシャ像 開運
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイのバンコクで購入したものです。ガネーシャは、現世利益をもたらす神とされ、タイでも非常に人気があり「富の神様」として商人などから信仰を集めています。街中にはガネーシャを祀る祠があったりします。この像はタイをよく知る販売者が、現地のマーケットで買い付けました。幅約12×高さ約15(cm)ずっしりと重量感もあり、インテリアとしても最適です。家の片隅にあってもおしゃれだと思います。
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