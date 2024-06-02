リヤドロ　マイスウィートプリンセス美品

リヤドロ マイスウィートプリンセスコレクションボードに大切に飾っておりました。照明は当たっておりません。サイズは高さ18cm幅8cmです,傷やカケもなく艶もあり美品だと思います。箱はございません。丁寧に梱包してお届けいたします。\u2028以下HPより\u2028おしゃまな仕草が微笑みを誘う、愛らしい少女。女の子なら誰もが憧れる、ふんわりと広がったスカートも優しい雰囲気。心和ませるインテリアとして。小さな女の子へのプレゼントにもお勧めです。¥27,500



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