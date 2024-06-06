LENOX 猫の置物　美品

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商品詳細
3年前くらいに購入し、ショーケースに入れて飾っていました。ほぼ傷もなく綺麗な状態です。箱はありませんので、プチプチに包んで割れないように梱包します。猫横9cm高9cm縦9cm小物入れ直径11.5cm高8.5cm
http://narcologia.ru/goods/mobilehome586343.html
http://narcologia.ru/goods/smear149204.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei766571.html
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