WASHI INCENSE 全5種類セット 和紙のお香 お香 専用クリップ付

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WASHIINCENSE5種類セット#1フローラルの香り#2沈香の香り#3柑橘の香り#4白檀の香り#5和の香り全5種類セット商品仕様サイズ：80×8mm（和紙）、23×10×12mm（クリップ）内容物：30シート、クリップ燃焼時間：約5分商品説明淡路島で創業130年を迎える薫寿堂が特許を取得した製法で、特別に製造した和紙を使用しつくりました。香材が優しく香る、ふんわりとした質感の和紙のお香です。いつでもどこでも本格的な香りをカジュアルにたのしめる全5種のシリーズ。優雅な沈香の香りや、まろやかな白檀の香りなどをベースとした全5種の香りがラインアップ。持ち運びにも便利なミニマルなパッケージで、ご自宅でも旅先でも毎日1枚1ヶ月使用できる30枚入りです。シート状なので、切り取って小物入れに入れたり名刺入れに挟んだりして、お好きな香りを忍ばせることができます。お香として焚くと、ふんわり優しい香りが空間全体に行き渡ります。ポジティブなメッセージがプリントされているので、気分に合うシートをお使いいただけます。#1スパイシーでフローラルな大人の調合ですNOTESJazmineジャスミンCorianderコリアンダーRoseローズSandalwood白檀Vanillaバニラほか#2優雅な沈香の香りに甘みと奥行きを加えましたNOTESAgarwood沈香PatchouliパチュリVanillaバニラFrankincense乳香Vetiverベチバーほか#3柑橘の香りに深みを加えて上品に仕立てましたNOTESBergamotベルガモットTeaTreeティーツリーMuskamberムスクアンバーClove丁子Vanillaバニラほか#4まろやかな白檀の香りをウッディーに仕上げましたNOTESSandalwood白檀CedarwoodセダーウッドEucalyptusユーカリAmberアンバーPatchouliパチュリほか#5安らぎをもたらすスモーキーな和の調合です。NOTESCinamonシナモンClove丁子Benzoin安息香Ryunou龍脳Amberアンバーほかお値下げ不可