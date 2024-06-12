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商品詳細
希少な標本タイプ フローライト原石インテリアとしてフローライトには「天才の石」や「知性の石」といった意味があります。そのため、この石を持つと思考を引き出し、発想力・記憶力・集中力を高める効果が期待できます。勉学に励む人に好まれ、受験や試験のお守りとしても人気の高い石です。縦 およそ18センチ 台座合わせて22センチ横 およそ16.5センチ厚み およそ2センチ台座付き天然石のため写真と色が違ったり、もろい場所があったりします。神経質な方のご入札はお控え下さい。天然石のご理解ある方のご購入お願いします。よろしくお願いします。
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