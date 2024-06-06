風水 金のぶた 貯金箱 陶器製 希少品 開運グッズ 金運アップ 招財進寳 ...

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陶器・招福進宝・金豚貯金箱 5インチ / 神戸南京町ミズ倶楽部センター



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風水金のぶた開運金運アップ健康運アップ子孫繁栄財力アップ素材陶器製中国では昔から多産で知られる事で、豚は子孫繁栄、健康運アップで長い間大事にされて来ました。風水でもブタの貯金箱は金運アップ財力アップで知られています。招財進寳素材は陶器製で世間に出回っているプラスチック製とは、迫力と言いずっしりとした重みと言い、コインを入れた時の音色が断然違います。所有した者にしか分からない至福の音色です。素材陶器製サイズ高さ１７cm長さ２３cm横幅２０cm年代を経た古い貯金箱ですので擦り傷汚れ色落ち変色等有ります。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。★プロフィールを必ず見て下さい。＃風水開運グッズ＃風水金のぶた貯金箱＃風水金運アップグッズ＃招財進寳