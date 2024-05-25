アメジスト 原石 ファントム水晶 クリスタル パワーストーン 幸運 浄化 魔除

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●アメジストは2月の誕生石で、水晶でも最高位の石とされています。高貴な色を表す紫色をしたアメジストは霊性の高い石とされ、マイナスのエネルギーをプラスに変える効果があるといわれています。第六感を高めて、邪悪なものから身を守るお守りとしての効果も期待でき、「愛の守護石」として大切な人との心の絆を深め、真実の愛を守り抜く強さをはぐくむともされます。★実物撮影です★写真の商品と実際の商品はブラウザ環境によって、多少色味が異なる場合がございます。天然石のため、クラック、かけ、凹み、内包物など予めご了承ください。管理番号、002#アメジスト#虹入#レインボー#ファンドム水晶#紫水晶#魔除け#お守り#インテリア#プレゼント#天然石#置物#パワーストーン#小物ファッション#浄化#幸運の石#ラッキー#開運#知恵#風水#原石#ストーン#占い#瞑想#石#運気UP#縁起物#パープル#一点もの#激レアテイスト···和風素材···クリスタル種類···風水カラー···パープル