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清水六兵衛窯　　古作　3寸（約9センチ）
商品番号 I36446456372
商品名

清水六兵衛窯　　古作　3寸（約9センチ）
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても雰囲気のいいお皿です。幅　約9センチ高さ　約5.5センチお皿/お椀/デザート食器···その他カラー···ベージュ#陶器#器#骨董#民藝#馬の目皿#益子焼#焼物#食器#オブジェ#雑貨
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