九谷造　花瓶　アンティーク　武士

サイズは写真載せてあります。素人梱包です。箱や段ボール緩衝材などは再利用（リサイクル）品を使用しています、商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります。ご理解ある方によろしくお願い致します。尚、返品や交換は承っておりませんので了承ください他にもいろいろ出品しています。ぜひご覧ください。



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