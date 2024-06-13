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昭和レトロなすりガラス窓
商品番号 B50971720503
商品名

昭和レトロなすりガラス窓
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和な建物に取り付けられていた窓ガラス滑車もついています50×37.6×3㎝(素人採寸です)古いものですので、汚れやキズがあります
http://narcologia.ru/goods/revamp282222.html
http://narcologia.ru/goods/calling617450.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose361740.html
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