昭和レトロなすりガラス窓

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商品詳細
昭和な建物に取り付けられていた窓ガラス滑車もついています50×37.6×3㎝(素人採寸です)古いものですので、汚れやキズがあります
http://narcologia.ru/goods/revamp282222.html
http://narcologia.ru/goods/calling617450.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose361740.html
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