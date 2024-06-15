天然石 パワーストーン メノウ(瑪瑙) ドゥルージー ポイント

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商品詳細
天然石パワーストーンメノウ(瑪瑙)ドゥルージーポイントドゥルージーとは、結晶の表面に小さな結晶が形成された部分のことで長い年月をかけてできあがったもので、とても神秘です。大きさ高さ 93ミリ重さ 205g
http://narcologia.ru/goods/unusable73574.html
http://narcologia.ru/goods/response654242.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant844382.html
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